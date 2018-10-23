Ещё
Названа причина крушения поезда на Тайване
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Причиной крушения поезда на Тайване стало превышение скорости 

ТАСС + ещё 100 1 час назад
Превышение скорости послужило основной причиной крушения поезда на Тайване в минувшее воскресенье, в результате чего погибли 18 человек. К такому выводу пришли следователи, пишет во вторник тайбэйская газета The China Post.
Авария произошла на участке, где железнодорожная ветка делает изгиб с радиусом дуги в 300 метров. Скорость движения там ограничена 75 км/час. Однако экспресс в тот момент шел на скорости 140 км/час, уточнил возглавляющий следственную группу министр без портфеля У Цзэчэн. Пока не установлено, почему состав не притормозил на данном отрезке.
Следственные органы допрашивают 48-летнего машиниста, который получил серьезные травмы в катастрофе, но в понедельник пришел в себя и был выписан из палаты интенсивной терапии. Эксперты выясняют, почему в поезде была отключена защитная система, которая автоматически предотвращает чрезмерный разгон состава.
В свою очередь глава Управления железных дорог Тайваня Лу Цзешэнь заявил о готовности подать в отставку в связи с трагедией. Однако министр транспорта и коммуникаций У Хунмоу, как сообщается, не принял отставку.
Авария произошла в районе станции Синьма уезда Илань в северо-восточной части острова. С рельсов сошли все восемь вагонов состава, следовавшего из населенного пункта Шулинь в Тайдун, пять из них перевернулись. Всего в поезде находились 366 пассажиров. Авария унесла жизни 18 человек, 190 получили ранения.
Поезда-экспрессы серии "Пуюма" находятся в эксплуатации на Тайване с 2013 года. В связи с инцидентом все они пройдут проверку.
ТАСС: последние новости
В корпусе прилетевшего в Хабаровск самолета обнаружили отверстие, похожее на след от пули Предварительный анализ показал, что у керченского стрелка могло быть расстройство психики В Москве мужчина погиб, прыгнув в люк машины с кипящим битумом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Шли бы вы отсюда, господа»78
Чеченцы столкнулись с массовым выселением56
В Антарктиде ученые сделали необычную находку
Рыбину и Сенчуковой поставили страшный диагноз14
Лондон заявил об отсутствии доказательств вмешательства РФ2
Видео
00:46
Помощница Петросяна впервые высказалась о беременности
Шоу-бизнес
02:44
По России закрываются все региональные центры МЧС
Общество Пожары
00:12
Ан-24 обстреляли под Хабаровском
Происшествия Войска
03:43
Керченский стрелок поддерживал Украину
Происшествия
00:25
Аниту Цой прооперировали
Шоу-бизнес
02:05
«Мама помогает»: Саакашвили рассказал о жизни в бегах
В мире Кавказ
02:38
Затопление Т-90 попало на видео
Оружие Армия
00:47
Кремль указал на причастность Киева к гибели Захарченко
Политика В мире
04:30
РПЦ потребовала извинений за ущерб
Общество Украина
02:31
Путин ввел ответные санкции против Украины
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение