Названа причина крушения поезда на Тайване

Причиной крушения поезда на Тайване стало превышение скорости

Превышение скорости послужило основной причиной крушения поезда на Тайване в минувшее воскресенье, в результате чего погибли 18 человек. К такому выводу пришли следователи, пишет во вторник тайбэйская газета The China Post.

Авария произошла на участке, где железнодорожная ветка делает изгиб с радиусом дуги в 300 метров. Скорость движения там ограничена 75 км/час. Однако экспресс в тот момент шел на скорости 140 км/час, уточнил возглавляющий следственную группу министр без портфеля У Цзэчэн. Пока не установлено, почему состав не притормозил на данном отрезке.

Следственные органы допрашивают 48-летнего машиниста, который получил серьезные травмы в катастрофе, но в понедельник пришел в себя и был выписан из палаты интенсивной терапии. Эксперты выясняют, почему в поезде была отключена защитная система, которая автоматически предотвращает чрезмерный разгон состава.

В свою очередь глава Управления железных дорог Тайваня Лу Цзешэнь заявил о готовности подать в отставку в связи с трагедией. Однако министр транспорта и коммуникаций У Хунмоу, как сообщается, не принял отставку.

Авария произошла в районе станции Синьма уезда Илань в северо-восточной части острова. С рельсов сошли все восемь вагонов состава, следовавшего из населенного пункта Шулинь в Тайдун, пять из них перевернулись. Всего в поезде находились 366 пассажиров. Авария унесла жизни 18 человек, 190 получили ранения.

Поезда-экспрессы серии "Пуюма" находятся в эксплуатации на Тайване с 2013 года. В связи с инцидентом все они пройдут проверку.