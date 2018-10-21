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У керченского стрелка мог быть сообщник
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У керченского стрелка мог быть сообщник 

Рамблер 1 час назад
Владислав Росляков, устроивший взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, мог действовать не в одиночку, об этом сообщает телеканал «Россия 24».
Расстрел в керченском колледже попал на видео
Такой вывод можно сделать, отсмотрев кадры видео с камер, зафиксировавших развитие событий в учебном заведении, которое показали «Вести Крым». На нем, в частности, видно, как он поднимается на второй этаж, по дороге здоровается с каким-то молодым человеком. Пока непонятно, кто это, однако видно, что какое-то время они идут по коридору вместе.
Затем на кадрах вновь появляется Росляков, он уже без сумки, хотя входил в здание с ней, только с рюкзаком. А за спиной у него какое-то время, виден тот же самый человек, который перед этим здоровался с ним за руку. Он стоит, озираясь по сторонам.
В среду, 17 октября, студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и взрыв в здании учебного заведения. Погиб 21 человек. Убийца покончил с собой.
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