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Жители Владикавказа эвакуируют из города детей
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Жители Владикавказа решили вывезти детей из города из-за пожара 

Рамблер 52 минуты назад
Жители Владикавказа массово покидают город, несмотря на отсутствие каких-либо специальных заявлений местных властей. Однако людей насторожил чёрный дымовой гриб, который завис над городом из-за пожара на заводе «Электроцинк», передает «Говорит Москва».
«Горит электролитный цех, огромное облако над Владикавказом со стороны завода. Вереницы машин уезжают за город. Это облако видно со всех сторон, оно рассеивается над Владикавказом», — сообщают горожане.
Загорелся крупнейший завод Северной Осетии
По их версиям в электролитном цеху — полипропиленовые ванны, от горения которых и выделяется едкий черный дым.
В соцсетях распространяются призывы по возможности временно покинуть город из-за угрозы взрыва.
Однако в МЧС вероятность взрывов на месте пожара исключили.
Пожар на заводе вспыхнул в ночь на воскресенье, вначале его площадь составляла 500 квадратных метров, затем увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, в итоге составила 4,5 тысяч квадратных метров. При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали.
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