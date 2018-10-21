Жители Владикавказа эвакуируют из города детей

Жители Владикавказа решили вывезти детей из города из-за пожара

«Горит электролитный цех, огромное облако над Владикавказом со стороны завода. Вереницы машин уезжают за город. Это облако видно со всех сторон, оно рассеивается над Владикавказом», — сообщают горожане.

По их версиям в электролитном цеху — полипропиленовые ванны, от горения которых и выделяется едкий черный дым.

В соцсетях распространяются призывы по возможности временно покинуть город из-за угрозы взрыва.

Однако в МЧС вероятность взрывов на месте пожара исключили.

Пожар на заводе вспыхнул в ночь на воскресенье, вначале его площадь составляла 500 квадратных метров, затем увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, в итоге составила 4,5 тысяч квадратных метров. При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали.