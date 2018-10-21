Во Владикавказе горит завод «Электроцинк»

Крупнейший завод Северной Осетии частично обрушился во время пожара

Площадь пожара на одном из крупнейших производственных предприятий Северной Осетии заводе «Электроцинк» во Владикавказе — увеличилась до 4,5 тыс. кв. м. Кроме того, произошло обрушение кровли на площади более 600 кв. м. Из-за угрозы взрыва пожарные были выведены за пределы цеха. При тушении один пожарный уже погиб, двое получили травмы. Следствие начало проверку по факту произошедшего.

Площадь пожара на одном из крупнейших производственных предприятий Северной Осетии — заводе «Электроцинк» во Владикавказе — увеличилась до 4,5 тысяч кв. м, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС

Пожар в цеху электролиза цинка начался в ночь на воскресенье 21 октября. При тушении огня погиб один сотрудник пожарной службы, еще двое пострадали. На месте чрезвычайного происшествия работает увеличенная группировка пожарных — свыше 100 человек и 30 единиц техники. Также сообщается об угрозе взрыва из-за того, что в цехе завода идет выделение водорода, передает ФАН.

При этом главный металлург предприятия Владимир Подунов опроверг эту информацию, передает портал «15-й регион».

«Угрозы взрыва при пожаре в электролитном цеху нет и не может быть. Нет взрывоопасных емкостей, работающих под давлением, взрывоопасных и пожароопасных смесей. Это нигде не используется при электролизе», — сообщил Подунов.

«Около трех часов ночи в помещении цеха электролиза завода «Электроцинк» во Владикавказе произошло возгорание по не установленной пока причине. Ввиду того, что производство в ночную смену не велось, людей в помещении не было, что позволило избежать жертв среди персонала. Однако в процессе тушения пожара, при исполнении служебного долга, погиб сотрудник МЧС», — приводит URA.RU слова замначальника управления общественных связей УГМК Нины Пелевиной.

При пожаре погиб командир отделения Пожарно-спасательной части №1 Александр Ермаков 1980 года рождения. Еще двое пожарных — Роман Щепановский 1977 года рождения и Важа Чебакаури 1981 года рождения, получили различные травмы (у Чебакаури состояние средней тяжести, находится в РКБ, Щепановский отпущен из больницы).

По данным республиканского МЧС, во время пожара произошло обрушение кровли на площади более 600 кв. м. Из-за сохранявшейся угрозы взрыва от выделявшегося водорода пожарные были выведены за пределы цеха и продолжили тушение ванны с электролитом с улицы. На помощь североосетинским специалистам выехал пожарный поезд из Кабардино-Балкарии.

Дым от пожара уходит в сторону от Владикавказа, не накрывая основные жилые массивы — заявили специалисты управления Росприроднадзора по республике Северная Осетия. Сейчас они проводят мониторинг состояния воздуха в городской черте в зоне возгорания, сообщил руководитель управления Виталий Кокоев.

«Мы проводим проверку, ведем работу в санитарной зоне, отбираем пробы и мониторим.

Воздух нечистый, но угрозы населению нет, потому что факел [дыма] уходит в сторону от города, на население не идет», — подчеркнул специалист.

В санитарно-защитной зоне «Электроцинка» работают сотрудники Росприроднадзора, которые берут пробы воздуха для дальнейшего исследования, приводятся слова дежурного Росприроднадзора на странице chp_vladikavkaz в инстаграме.

«Для того, чтобы оценить ситуацию и сделать выводы, нужно взять пробы в эпицентре происходящего, но пока пожар не потушат полностью, специалистов не подпустят» — сказал он.

Между тем, МЧС сообщает, что на заводе работает автоматизированная система мониторинга атмосферы. Каждые 20 минут передаются данные в ряд природоохранных организаций. По имеющимся данным на данный момент ПДК опасных веществ не превышено.

«По имеющейся информации, ПДК вредных веществ в районе пожара не превышена, да и в воздухе не ощущается каких-то химических запахов», — добавила, в свою очередь, представитель пресс-службы ГУ МЧС по Северной Осетии Юлия Старченко.

Иристонский межрайонный следственный отдел по Владикавказу следственного управления СКР по Республике Северная Осетия — Алания начал доследственную проверку по факту пожара. В настоящее время силовики проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.