Из Финского залива достали автомобиль с трупами

Из Финского залива в Ленинградской области подняли автомобиль

Легковой автомобиль, упавший минувшей ночью в Финский залив в городе Сосновый Бор Ленинградской области , извлекли на поверхность, в нем есть погибшие люди. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе областного ГУ МЧС.

"Автомобиль подняли в 09:50 (мск), в нем есть погибшие. Информация передана в Следственный комитет", — сообщил представитель регионального ГУ МЧС, не уточнив количество погибших.

Ранее сообщалось, что в машине могли находиться три человека. Машина упала в залив в 00:10 (мск), но из-за высокой волны ночью и глубины воды до 7 м в данном месте к поисковым работам приступили только утром.

В пресс-службе регионального управления СК пока уточняют информацию о происшествии.

Сосновый Бор — город в Ленинградской области на берегу Копорской губы Финского залива. До 2013 года был закрытым городом из-за расположенной здесь атомной станции, научного института и ряда других объектов. По последним данным, в нем проживают 68 тыс. человек.