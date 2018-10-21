Из Финского залива достали автомобиль с трупами

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Из Финского залива в Ленинградской области подняли автомобиль 

ТАСС + ещё 14 6 часов назад
Легковой автомобиль, упавший минувшей ночью в Финский залив в городе Сосновый Бор Ленинградской области, извлекли на поверхность, в нем есть погибшие люди. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе областного ГУ МЧС.
"Автомобиль подняли в 09:50 (мск), в нем есть погибшие. Информация передана в Следственный комитет", — сообщил представитель регионального ГУ МЧС, не уточнив количество погибших.
Ранее сообщалось, что в машине могли находиться три человека. Машина упала в залив в 00:10 (мск), но из-за высокой волны ночью и глубины воды до 7 м в данном месте к поисковым работам приступили только утром.
В пресс-службе регионального управления СК пока уточняют информацию о происшествии.
Сосновый Бор — город в Ленинградской области на берегу Копорской губы Финского залива. До 2013 года был закрытым городом из-за расположенной здесь атомной станции, научного института и ряда других объектов. По последним данным, в нем проживают 68 тыс. человек.
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