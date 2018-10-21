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Посреди Лондона прогремел взрыв
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В Лондоне произошел взрыв в жилом доме 

ТК «Звезда» + ещё 4 53 минуты назад
Фото: London Fire Brigade, twitter
На месте инцидента на Вервуд-роуд работают экстренные службы.
В столице Великобритании в ночь на 21 октября произошел взрыв. Инцидент случился в жилом доме по улице Вервуд-роуд, после чего в здании начался пожар. Об этом очевидцы рассказали в соцсетях.
На фото, сделанных на месте ЧП, видно, что взрывом разрушена часть здания. Над тушением пожара работают экстренные службы.
По предварительным данным, согласно информации Sky News, в доме произошел взрыв бытового газа. Один человек числится пропавшим. Спасатели не исключают, что он находится под завалами.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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