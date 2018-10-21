Посреди Лондона прогремел взрыв

В Лондоне произошел взрыв в жилом доме

На месте инцидента на Вервуд-роуд работают экстренные службы.

В столице Великобритании в ночь на 21 октября произошел взрыв. Инцидент случился в жилом доме по улице Вервуд-роуд, после чего в здании начался пожар. Об этом очевидцы рассказали в соцсетях.

На фото, сделанных на месте ЧП, видно, что взрывом разрушена часть здания. Над тушением пожара работают экстренные службы.

По предварительным данным, согласно информации Sky News , в доме произошел взрыв бытового газа. Один человек числится пропавшим. Спасатели не исключают, что он находится под завалами.

Обстоятельства произошедшего выясняются.