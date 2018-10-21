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Трое россиян арестованы в Венесуэле
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В Венесуэле трех россиян задержали за транспортировку кокаина 

РИА Новости + ещё 13 13 часов назад
Фото: © AFP 2018 / Juan Barreto
Трое граждан России оказались в числе 20 задержанных за попытку транспортировки кокаина в Венесуэле, сообщает прокуратура южноамериканской страны.
Россияне оказались на судне Jose Progress, на борту которого в заливе Хосе Антонио Ансоатеги в результате спецоперации были обнаружены 147 килограммов кокаина. Вместе с ними задержаны 13 граждан Филиппин, трое венесуэльцев и гражданин Украины, отмечает портал Cooperante.
Судно под панамским флагом направлялось в бельгийский порт Гент.
В посольстве России в Каракасе РИА Новости пока не подтвердили факта задержания граждан России.
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