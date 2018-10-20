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Пилоты разбившегося Л-39 оказались мертвы
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В районе крушения Л-39 обнаружены фрагменты тел двух лётчиков 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Местонахождение фрагментов тел лётчиков самолёта Л-39, который разбился в Краснодарском крае, установлено. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России.
«По итогам поисковых работ 20 октября в районе крушения учебного самолёта Л-39 установлены места нахождения фрагментов тел обоих погибших летчиков», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, в течение дня «осуществлялось извлечение найденных фрагментов из воды».
18 октября на Кубани при выполнении учебно-тренировочного полёта разбился учебный самолёт Л–39.
По данным Минобороны, в поисках лётчиков были задействованы более 200 человек, четыре вертолёта и два судна.
RT на русском: последние новости
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