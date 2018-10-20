Страшное падение гимнастки цирка попало на видео

Очевидец снял падение воздушной гимнастки в цирке в Новокузнецке

В Сети появилось видео падения воздушной гимнастки с высоты на арену цирка в Новокузнецке

Инцидент произошел в субботу во время Всероссийского фестиваля-конкурса циркового искусства "Под сводом старого шатра". Гимнастка из коллектива "Ромашка" из Красноярска выполняла акробатический номер на полотнах, однако сорвалась и упала на арену.

После оказания первой медицинской помощи девушку госпитализировали в Городскую клиническую больницу №29, она находится под наблюдением врачей.

Как сообщил зрителям руководитель циркового коллектива "Ромашка" Павел Армянинов, гимнастка получила перелом руки.