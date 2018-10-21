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Командир СОБРа погиб под Астраханью
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Командир СОБРа погиб в ДТП под Астраханью 

РИА Новости + ещё 4 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Командир спецотряда быстрого реагирования управления Росгвардии по Астраханской области полковник Валерий Иванников погиб в аварии на трассе Астрахань — Махачкала, сообщает портал "Астрахань FM".
По предварительным данным, машина Иванникова перевернулась после того, как он попытался уйти от лобового столкновения. Пассажир автомобиля выжил, его госпитализировали с различными травмами.
В Росгввардии отметили, что офицер находился в отпуске и управлял личным транспортом.
По факту ДТП проводится проверка.
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