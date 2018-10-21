Командир СОБРа погиб под Астраханью

Командир СОБРа погиб в ДТП под Астраханью

Командир спецотряда быстрого реагирования управления Росгвардии по Астраханской области полковник Валерий Иванников погиб в аварии на трассе Астрахань Махачкала , сообщает портал "Астрахань FM".

По предварительным данным, машина Иванникова перевернулась после того, как он попытался уйти от лобового столкновения. Пассажир автомобиля выжил, его госпитализировали с различными травмами.

В Росгввардии отметили, что офицер находился в отпуске и управлял личным транспортом.

По факту ДТП проводится проверка.