Возле дома керченского стрелка нашли «бомбы»

Возле дома керченского стрелка нашли похожие на взрывные устройства

Три предмета, похожих на взрывные устройства, и пакет с инструментами нашли рядом с домом керченского террориста. Сейчас на месте работают взрывотехники, передает РенТВ.

Пока нет официального подтверждения, что предметы действительно являются самодельными бомбами. Находки предстоит изучить экспертам.

Ранее стало известно, что террорист, 18-летний Владислав Росляков , тщательно готовился к бойне в колледже. Он искал в интернете инструкции по изготовлению бомб и сохранил много схем и изображений.

Есть версия, что преступник устраивал взрывные «учения» в одном из заброшенных зданий Керчи, где остались следы копоти. Здесь также нашли нож, оружейное масло и предмет похожий на взрывчатку. Незадолго до бойни Росляков сжег в здании фотографии, тетради, симку и библию. Священная книга сгорела не полностью.

Эксперты разобрали, что Росляков подчеркнул фразу из Второзакония:

«Собери народ, мужей, жен и детей и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтоб они слушали, и чтоб учились и боялись Господа, Бога вашего, и старались исполнять все слова закона Его».

На этой неделе студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу. Погиб 21 человек — учащиеся и работники колледжа.

Десятки получили ранения. Самодельное устройство убийца начинил гвоздями и болтами. Некоторые пострадавшие останутся инвалидами — им оторвало ноги.

Уголовное дело о теракте позже переквалифицировали на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Убийца покончил с собой в библиотеке колледжа.