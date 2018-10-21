Расстрел в керченском колледже попал на видео

Камеры видеонаблюдения зафиксировали развитие событий в Керченском политехническом колледже. Как 18-летний Владислав Росляков 17 октября шел в здание, готовился к расстрелу людей, расправлялся с ними, показали «Вести Крым»

Камеры видеонаблюдения зафиксировали и взрыв. Видео начинается с того, что Росляков идёт в здание политехникума с рюкзаком и большой сумкой. На нём надета футболка, на которой, как выяснилось позже, написано «ненависть», однако она не видна под черной ветровкой.

Он проходит в здание через запасной вход, так как центральный оснащен металлоискателями, рамками, и здесь дежурит вахтёр. Отсюда он поднимается на второй этаж, по дороге здоровается с каким-то молодым человеком. Затем на кадрах снова виден Росляков, при нем только рюкзак, который он ставит на стол в коридоре, затем спускается в холл на первом этаже возле турникета. Затем Росляков садится на скамейку около буфета и ждёт. Потом смотрит на экран телефона. Затем заходит в буфет, откуда выходит без рюкзака.

Далее Росляков направляется на второй этаж, снимая ветровку. Гремит взрыв. Бегут люди, видны раненые.

Росляков идет по второму этажу с ружьём в руках. Стреляет в учительницу, которая попадается ему на пути. Женщина падает. Затем встречает мужчину, который пытается убежать. Росляков стреляет в него три раза, в последний раз стреляет в уже упавшего человека.

После этого он спокойно ходит по зданию, просто бесцельно стреляя.

В результате стрельбы в Керченском политехническом колледже погиб 21 человек. Убийца покончил с собой.