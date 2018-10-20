Бабушка керченского стрелка сделала признание

Бабушка керченского стрелка рассказала, что он забрал у нее 20 тысяч рублей

Бабушка керченского стрелка Галина Рослякова заявила, что внук незаметно забрал у нее 20 тысяч рублей, которые мог потратить на покупку оружия. Стала известна надпись на футболке керченского стрелка "Он забирал фотографии, а там между ними лежали 20 тысяч (рублей — ред). И их не стало", — сообщила РИА Новости Галина Рослякова. В среду студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.