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Бабушка керченского стрелка сделала признание
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Бабушка керченского стрелка рассказала, что он забрал у нее 20 тысяч рублей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бабушка керченского стрелка Галина Рослякова заявила, что внук незаметно забрал у нее 20 тысяч рублей, которые мог потратить на покупку оружия.
Стала известна надпись на футболке керченского стрелка
"Он забирал фотографии, а там между ними лежали 20 тысяч (рублей — ред). И их не стало", — сообщила РИА Новости Галина Рослякова.
В среду студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.
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