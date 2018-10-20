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Лайнер экстренно сел в Канаде из-за трещины в стекле
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Убийство с расчлененкой: полетели генеральские головы

СМИ: борт Icelandair приземлился в Канаде из-за трещины в стекле в кабине пилотов 

ТАСС + ещё 3 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Лайнер авиакомпании Icelandair совершил вынужденную посадку в городе Сагеней (провинция Квебек) из-за трещины в одном из стекол в кабине пилотов. Об этом в субботу сообщил телеканал CTV.
По его данным, в стекле образовалась трещина в 20 см, когда самолет находился в воздухе. Борт следовал из Орландо (штат Флорида) в Рейкьявик. Посадка в Канаде прошла штатно, никто из 155 пассажиров и 7 членов экипажа не пострадал.
Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу и после приземления всех пассажиров и экипаж разместили в гостинице. Они вылетят в Исландию в субботу.
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