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Стала известна надпись на футболке керченского стрелка
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Стала известна надпись на футболке керчеснского стрелка 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Студент Владислав Росляков, подозреваемый в массовом убийстве в Керченском политехническом колледже, надел в этот день майку с надписью "Ненависть", передает РИА "Новости".
Родители не обращались за телом стрелка из Керчи
"Когда его тело нашли в здании колледжа, он был одет в белую майку, брюки, берцы. У него на майке было написано слово "Ненависть", — сказал источник в оперативном штабе, созданном для расследования произошедшего.
Ранее сообщалось, что подозреваемый в стрельбе в колледже Керчи Владислав Росляков купил оружие и боеприпасы на украденные у родственников деньги.
17 октября в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. Погиб 21 человек, около 50 получили ранения, некоторые до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемый — 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. Он покончил с собой.
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