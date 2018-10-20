Крушение Л-39: обнаружены фрагменты тела

Спасатели нашли человеческие останки на месте крушения самолета в Азовском море. Также найдены фрагменты летательного аппарата, передает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.

«Два фрагмента тела обнаружены… От самолета около 50 фрагментов достали», — заявил собеседник.

Российский военный самолет Л-39 потерпел аварию в четверг, во время учебного полета. Причины пока неизвестны. Боеприпасов на борту не было.

По данным СМИ, самолет взлетел с аэродрома в Ейске, где находится Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ России.

Предположительно, самолет рухнул в районе Должанской косы в 1,5 км от берега. Пилоты катапультировались, но найти их не удалось. Вначале появилась информация, что один из летчиков найден живым. Однако позднее Минобороны выступило с опровержением.

Л-39 «Альбатрос» — учебно-боевой самолёт, созданный в ЧССР. На нем обучались курсанты-летчики из стран Варшавского договора.

Производился чешской фирмой Aero Vodochody в 1968-1999 годах. Всего было построено около 3 тысяч таких летательных аппаратов. Самолет оказался настолько удачным, что до сих пор эксплуатируется в десятках стран, включая Россию. В нашей стране на Л-39 учатся летать будущие боевые авиаторы — курсанты летных училищ.