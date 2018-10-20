Ещё
Крушение Л-39: обнаружены фрагменты тела
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крушение Л-39: обнаружены фрагменты тела 

Рамблер 2 часа назад
Спасатели нашли человеческие останки на месте крушения самолета в Азовском море. Также найдены фрагменты летательного аппарата, передает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.
«Два фрагмента тела обнаружены… От самолета около 50 фрагментов достали», — заявил собеседник.
Российский военный самолет Л-39 потерпел аварию в четверг, во время учебного полета. Причины пока неизвестны. Боеприпасов на борту не было.
По данным СМИ, самолет взлетел с аэродрома в Ейске, где находится Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ России.
Один из пилотов Л-39 погиб
Предположительно, самолет рухнул в районе Должанской косы в 1,5 км от берега. Пилоты катапультировались, но найти их не удалось. Вначале появилась информация, что один из летчиков найден живым. Однако позднее Минобороны выступило с опровержением.
Л-39 «Альбатрос» — учебно-боевой самолёт, созданный в ЧССР. На нем обучались курсанты-летчики из стран Варшавского договора.
Производился чешской фирмой Aero Vodochody в 1968-1999 годах. Всего было построено около 3 тысяч таких летательных аппаратов. Самолет оказался настолько удачным, что до сих пор эксплуатируется в десятках стран, включая Россию. В нашей стране на Л-39 учатся летать будущие боевые авиаторы — курсанты летных училищ.
Комментарии70
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты новые подробности о «керченском стрелке»288
Росгвардия придумала россиянам новую обязанность292
На «Голосе» спел неожиданный участник20
«За его телом не обращались»27
«Войну в Донбассе можно остановить за час»34
Видео
00:36
Полет для залета: куда приходят, чтобы забеременеть
Общество Статьи
01:25
Били сильно, но не специально: как сломали «Союз»
Наука и техника Статьи
04:56
«За его телом не обращались»
Происшествия
03:31
Украина усилила группировку кораблей в Азовском море
Армия Войска
03:01
«Войну в Донбассе можно остановить за час»
В мире Украина
00:27
Крушение Л-39: обнаружены фрагменты тела
Происшествия Катастрофы
03:11
Раскрыты новые подробности о «керченском стрелке»
Происшествия
00:53
Три орла для Порошенко
Украина В мире
01:07
На «Голосе» спел неожиданный участник
Шоу-бизнес
17:41
Росгвардия придумала россиянам новую обязанность
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение