Раскрыты новые подробности о «керченском стрелке»

Керченский стрелок прошел обучение для получения лицензии на оружие

Подозреваемый в убийстве людей в керченском колледже студент Владислав Росляков прошел обучение на безопасное обращение с оружием в центре подготовки в Симферополе в июле, получив соответствующий сертификат для получения лицензии на приобретение оружия, сообщили РИА Новости представители центра подготовки.

"Обучение проходил в июле, предоставил весь пакет документов, в том числе медицинскую справку", — сообщили представители центра подготовки "Эгида+" в Симферополе.

Сертификат, который получил Росляков, датирован 18 июля 2018 года, он необходим для получения лицензии на покупку оружия, сообщили в центре. Дальнейшую процедуру рассмотрения документов для получения лицензии проводит Росгвардия, сказали в центре "Эгида+". На момент прохождения обучения Росляков был совершеннолетним, программа обучения — шестичасовая, утверждена министерством образования , сообщили в центре.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.