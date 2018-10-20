Раскрыты новые подробности о «керченском стрелке»

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Керченский стрелок прошел обучение для получения лицензии на оружие 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Подозреваемый в убийстве людей в керченском колледже студент Владислав Росляков прошел обучение на безопасное обращение с оружием в центре подготовки в Симферополе в июле, получив соответствующий сертификат для получения лицензии на приобретение оружия, сообщили РИА Новости представители центра подготовки.
"Обучение проходил в июле, предоставил весь пакет документов, в том числе медицинскую справку", — сообщили представители центра подготовки "Эгида+" в Симферополе.
Сертификат, который получил Росляков, датирован 18 июля 2018 года, он необходим для получения лицензии на покупку оружия, сообщили в центре. Дальнейшую процедуру рассмотрения документов для получения лицензии проводит Росгвардия, сказали в центре "Эгида+". На момент прохождения обучения Росляков был совершеннолетним, программа обучения — шестичасовая, утверждена министерством образования, сообщили в центре.
В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.
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