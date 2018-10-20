В США самолёт экстренно сел на автомагистраль

В США самолёт совершил вынужденную посадку на автомобильную трассу

В американском штате Калифорния легкомоторный самолёт совершил вынужденную посадку на автомобильную трассу. Об этом сообщает CBS.

Отмечается, что на борту самолёта находились два человека: лётный инструктор и пилот, проходящий обучение. Никто из них не пострадал в результате инцидента.

Emergency landing of a small plane in #ElCajon is blocking the Mollison Ave exit off 8 W from 2nd St to Mollison. No reports of any injuries. #sdtraffic #PlaneOnFreeway #PlaneCrash @JenniferMarkham pic.twitter.com/hgvs1a7c0O— Mike Hancock (@HelpfulVoice) 19 октября 2018 г. По данным телеканала, что у самолёта возникли проблемы с двигателем, после чего управление на себя взял инструктор, который и посадил его.

Уточняется, что в результате инцидента не было нанесено ущерба, однако движение в районе происшествия было некоторое время затруднено.

В июле сообщалось, что в Чикаго легкомоторный самолёт совершил вынужденную посадку на автомобильную трассу.