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Куропатки сорвали вылет рейса в Москву
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В Омске куропатки помешали вылету самолета в Москву 

РИА Новости + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Куропатки во время руления при взлете попали в двигатель Airbus А320, следовавшего из Омска в Москву, в результате вылет рейса был отложен, пострадавших нет, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
"Рейс 388 Airbus А320 авиакомпания "Уральские авиалинии" сообщением Омск-Домодедово, в 6.57 местного времени на взлёте при рулении в двигатель попали две куропатки. От земли самолёт не отрывался. Пострадавших нет", — сказала она.
По ее словам, на борту находились 157 пассажиров и 7 членов экипажа. В 13.00 местного времени из Екатеринбурга должны прилететь специалисты и резервный борт. Вылет из Омска ориентировочно в 13.40.
По словам собеседницы агентства, с пассажирами работает представитель авиакомпании, оказываются все необходимые услуги. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.
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