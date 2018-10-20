Раскрыта причина взрыва на заводе в Гатчине

СК назвал причину взрыва на заводе в Гатчине

Как отмечается, на предприятии в цеху по изготовлению смеси для пиротехнических изделий работали лица, которые были не трудоустроены официально и не имели соответствующего разрешения для таких работ. Задержан главный инженер предприятия.

Что произошло

Взрыв на предприятии "Авангард" прогремел 19 октября. Четырехэтажное здание завода обрушилось. Погибли четыре человека, не менее семи получили ранения и травмы. Двое пострадавших находятся в больнице в стабильно тяжелом состоянии, проводятся лечебно-диагностические процедуры, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Гатчинского района.

Стало также известно, что жилые дома в окрестностях завода "Авангард" получили незначительные повреждения.

"Был проведен обход жилого массива, серьезных повреждений нет. Где-то выбиты стекла, где-то повреждена крыша", — сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Гатчинского района.

ЧП на пороховом заводе в Перми

Восьмого октября на территории ФКП "Пермский пороховой завод" в Перми произошел хлопок газового баллона без последующего горения. Взрыв не повредил здание и не повлиял на технологический процесс на предприятии. В результате хлопка на месте происшествия погиб один человек, двое были госпитализированы в медсанчасть № 11, один из них позднее скончался в больнице. Кроме того, один из пострадавших самостоятельно обратился в медучреждение. Позднее стало известно о гибели третьего пострадавшего в результате ЧП.

Взрыв в Дзержинске

На территории завода имени Я. М. Свердлова в Дзержинске утром 31 августа произошел взрыв в здании утилизации мин. В результате происшествия погибли пятеро сотрудников завода. Для опознания тел погибших была назначена генетическая экспертиза. Шесть человек получили травмы, четверо из них были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Завод имени Я. М. Свердлова — один из крупнейших в боеприпасной отрасли России. Помимо прочего, выпускает широкий спектр промышленных взрывчатых материалов, шашек-детонаторов, кумулятивных зарядов для дробления негабаритов в горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазовой отрасли.