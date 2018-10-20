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Названа причина взрыва на заводе под Петербургом
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Следствие назвало причину взрыва на заводе под Петербургом 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: кадр видео
Также СК задержал главного инженера завода «Авангард», где прогремел взрыв.
Спасатели обнаружили тела четырех человек, погибших после взрыва на пиротехническом заводе «Авангард» в городе Гатчина под Петербургом. Еще пять человек пострадали. Им оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящее время спасатели разбирают завалы.
Кроме того, Следственный комитет сообщил о задержании главного инженера завода «Авангард» по подозрению в том, что он допустил к опасному производству граждан, которые не были трудоустроены на заводе, сообщает СКР по региону. По данным ведомства, взрыв произошел из-за нарушения этими лицами технологии безопасности.
Взрыв произошел в пятницу, 19 октября. В результате инцидента было разрушено здание завода «Авангард», пострадали близлежащие дома, дорогу завалило камнями. В Сети появилось много фото и видео с места взрыва. По словам очевидцев, всюду ощущался запах пороха.
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