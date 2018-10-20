Названа причина взрыва на заводе под Петербургом

Следствие назвало причину взрыва на заводе под Петербургом

Также СК задержал главного инженера завода «Авангард» , где прогремел взрыв.

Спасатели обнаружили тела четырех человек, погибших после взрыва на пиротехническом заводе «Авангард» в городе Гатчина под Петербургом. Еще пять человек пострадали. Им оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящее время спасатели разбирают завалы.

Кроме того, Следственный комитет сообщил о задержании главного инженера завода «Авангард» по подозрению в том, что он допустил к опасному производству граждан, которые не были трудоустроены на заводе, сообщает СКР по региону. По данным ведомства, взрыв произошел из-за нарушения этими лицами технологии безопасности.

Взрыв произошел в пятницу, 19 октября. В результате инцидента было разрушено здание завода «Авангард», пострадали близлежащие дома, дорогу завалило камнями. В Сети появилось много фото и видео с места взрыва. По словам очевидцев, всюду ощущался запах пороха.