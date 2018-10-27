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У саудовского консульства в Стамбуле проверили Канализацию
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Полиция Стамбула осмотрела канализацию у консульства Саудовской Аравии 

Российская Газета + ещё 162 1 час назад
Фото: Reuters
В рамках расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи турецкие власти проверили канализацию под консульством Саудовской Аравии в Стамбуле. При обследовании были использованы видеокамеры, сообщает агентство Anadolu.
Пока не сообщается о каких-либо находках, способных помочь расследованию.
Напомним, оппозиционный журналист пропал второго октября во время посещения генконсульства своей страны в Стамбуле. Хашкаджи обеспечил передачу процесса допроса в консульстве Саудовской Аравии со своих часов Apple Watch. Генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб ранее подтвердил смерть Хашкаджи на территории диппредставительства. Он заявил, что все причастные к убийству корреспондента предстанут перед судом. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство Хашкаджи было спланированным.
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