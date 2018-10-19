Росляков мог организовать убийство на деньги бабушки

Керченский стрелок мог организовать убийство на деньги бабушки

Фото: кадр из видео с камер наблюдения

Бабушка керченского стрелка Владислава Рослякова обнаружила пропажу 20 тысяч рублей. Об этом пишет «МК» со ссылкой на @Lshort.

Предположительно, деньги мог украсть ее внук и использовать при подготовке массового убийства в Керченском политехническом колледже.

Ранее сообщалось, что накануне нападения на колледж Росляков приобрел 150 патронов к ружью 12-го колибра, которое купил месяцем ранее.

Ранее виртуальный знакомый Владислава Рослякова предположил, что тот мог зарабатывать деньги в онлайн-играх.