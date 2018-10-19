Ещё
Росляков мог организовать убийство на деньги бабушки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Керченский стрелок мог организовать убийство на деньги бабушки 

Рамблер + ещё 14 2 часа назад
Фото: кадр из видео с камер наблюдения
Бабушка керченского стрелка Владислава Рослякова обнаружила пропажу 20 тысяч рублей. Об этом пишет «МК» со ссылкой на @Lshort.
Предположительно, деньги мог украсть ее внук и использовать при подготовке массового убийства в Керченском политехническом колледже.
Ранее сообщалось, что накануне нападения на колледж Росляков приобрел 150 патронов к ружью 12-го колибра, которое купил месяцем ранее.
Ранее виртуальный знакомый Владислава Рослякова предположил, что тот мог зарабатывать деньги в онлайн-играх.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилась информация о пилотах рухнувшего Л-3969
Парень погибшей в Керчи студентки выпал из окна322
Показана шокирующая начинка бомб керченского стрелка339
Названы основные версии крушения Су-27 на Украине59
Опубликован список пострадавших при взрыве в Гатчине5
Видео
01:00
Названа роль Крымского моста в керченской трагедии
Общество
00:48
Константинополь отказался разрывать отношения с РПЦ
Общество
08:33
Путин назвал причину трагедии в Керчи
Политика
00:35
Решена судьба Давидыча
Происшествия
02:21
Умер актер Дмитрий Солодовник
Общество
01:00
На Украине объявили траур из-за ЧП в Керчи
В мире Украина
00:46
Китаянка упала в бассейн с голодными акулами
Происшествия
05:22
Выдавший Рослякову справку об оружии врач заговорил
Происшествия
04:30
РПЦЗ последовала за РПЦ
Общество В мире
01:40
Следователи работают на месте трагедии в Керчи
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение