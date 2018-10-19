Опубликован список пострадавших при взрыве в Гатчине

Опубликован список пострадавших при взрыве под Петербургом

По данным «Федерального агентства новостей», в больницах находятся шесть человек, в том числе ребенок 2005 года рождения. По информации агентства, девочка надышалась парами горения.

Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.

Список пострадавших:

Ирина Чернявская, 38 лет Анна Гуськова, 36 лет Дмитрий Катушкин, 38 лет Владимир Табурин, 35 лет Надежда Кораблева, 60 лет Полина К., 13 лет

Спасатели продолжают разбор завалов, под которыми еще могут находиться люди.

Ранее в связи с взрывом на заводе «Авангард» СК РФ по Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

На заводе «Авангард» произошел взрыв в цехе по смешиванию пиротехнических составов для приготовления пиротехнической продукции. Погибли два человека.