Опубликован список пострадавших при взрыве в Гатчине

Опубликован список пострадавших при взрыве на заводе «Авангард» в Гатчине.
По данным «Федерального агентства новостей», в больницах находятся шесть человек, в том числе ребенок 2005 года рождения. По информации агентства, девочка надышалась парами горения.
Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.
Список пострадавших:
- Ирина Чернявская, 38 лет
- Анна Гуськова, 36 лет
- Дмитрий Катушкин, 38 лет
- Владимир Табурин, 35 лет
- Надежда Кораблева, 60 лет
- Полина К., 13 лет
Спасатели продолжают разбор завалов, под которыми еще могут находиться люди.
Ранее в связи с взрывом на заводе «Авангард» СК РФ по Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
На заводе «Авангард» произошел взрыв в цехе по смешиванию пиротехнических составов для приготовления пиротехнической продукции. Погибли два человека.