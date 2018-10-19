Парень погибшей в Керчи студентки выпал из окна

Парень погибшей в Керчи девушки выпал из окна

20-летний Армен, влюбленный в погибшую при нападении на колледж в Керчи Викторию Демчук, выпал из окна четвертого этажа. Об этом сообщает kerch.com.ru.

Молодой человек остался жив, но получил серьезную травму позвоночника. Его собираются транспортировать для лечения в Краснодар.

Сестра Армена Влада рассказала, что он очень любил Викторию и не отходил от нее после трагедии, а после ее смерти не находил себе места. Виктория Демчук скончалась при транспортировке в Москву.

17 октября в Керченском политехническом колледже произошла серия взрывов и стрельба, погиб 21 человек, около 50 получили ранения. Нападавший, 18-летний учащийся колледжа, покончил с собой.