Здание на заводе в Гатчине обрушилось полностью

Здание площадью 7,5 тысячи квадратных метров на территории завода в Гатчине под Петербургом, где произошел взрыв, обрушилось полностью, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе Гатчины.
Взрыв произошел в пятницу на заводе "Авангард", производящем пиротехнику. По последним данным, два человека погибли, под завалами еще могут оставаться люди.
"Все здание 50 на 150 метров полностью обрушилось", — сказала собеседница агентства.
Взрыв произошел на заводе пиротехники "Авангард". Кадры очевидцев