Здание на заводе в Гатчине обрушилось полностью

Здание на заводе в Гатчине, где произошел взрыв, обрушилось полностью

Здание площадью 7,5 тысячи квадратных метров на территории завода в Гатчине под Петербургом , где произошел взрыв, обрушилось полностью, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе Гатчины. Взрыв произошел в пятницу на заводе "Авангард" , производящем пиротехнику. По последним данным, два человека погибли, под завалами еще могут оставаться люди. "Все здание 50 на 150 метров полностью обрушилось", — сказала собеседница агентства. Взрыв произошел на заводе пиротехники "Авангард". Кадры очевидцев