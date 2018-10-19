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Здание на заводе в Гатчине обрушилось полностью
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Здание на заводе в Гатчине, где произошел взрыв, обрушилось полностью 

РИА Новости + ещё 78 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Здание площадью 7,5 тысячи квадратных метров на территории завода в Гатчине под Петербургом, где произошел взрыв, обрушилось полностью, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе Гатчины.
Взрыв произошел в пятницу на заводе "Авангард", производящем пиротехнику. По последним данным, два человека погибли, под завалами еще могут оставаться люди.
"Все здание 50 на 150 метров полностью обрушилось", — сказала собеседница агентства.
Взрыв произошел на заводе пиротехники "Авангард". Кадры очевидцев
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