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Русскоязычную модель убили в США
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Русскоязычную модель убили в США 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: facebook.com/yana.zemskova
В Лос-Анджелесе трагически погибла модель Яна Лаврентьева. Калифорнийскую королеву красоты сбил на пешеходном переходе водитель внедорожника, когда она остановилась снять неудобные туфли на зелёный свет.
Рядом с Яной в тот момент был муж и друзья. В полночь компания вышла из ресторана и направилась в ближайшее кафе. Яна с друзьями переходили дорогу, когда девушка остановилась, воспользовавшись ещё горевшим зелёным сигналом светофора, чтобы снять неудобную обувь.
Тут то её и настиг спешивший водитель. Трагедия случилась в полночь. Автомобилист тут же скрылся с места преступления, а Яну повезли в больницу. К несчастью, девушка скончалась, несмотря на усилия врачей.
Уже известно, что девушку убил водитель внедорожника Toyota 4-Runner, и он ехал с превышением скорости, пишет The Sun. Очевидцы трагедии подтвердили, что девушка остановилась ещё на зелёный свет.
Судя по соцсетям, Яна Лаврентьева бывала в Москве и в Риге. В латвийской столице она сделала фото с подписью «Привет, Родина».
Известно, что у Яны было двое детей и любящий муж, с которым они прожили семь лет.
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