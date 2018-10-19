Русскоязычную модель убили в США

В Лос-Анджелесе трагически погибла модель Яна Лаврентьева. Калифорнийскую королеву красоты сбил на пешеходном переходе водитель внедорожника, когда она остановилась снять неудобные туфли на зелёный свет.

Рядом с Яной в тот момент был муж и друзья. В полночь компания вышла из ресторана и направилась в ближайшее кафе. Яна с друзьями переходили дорогу, когда девушка остановилась, воспользовавшись ещё горевшим зелёным сигналом светофора, чтобы снять неудобную обувь.

Тут то её и настиг спешивший водитель. Трагедия случилась в полночь. Автомобилист тут же скрылся с места преступления, а Яну повезли в больницу. К несчастью, девушка скончалась, несмотря на усилия врачей.

Уже известно, что девушку убил водитель внедорожника Toyota 4-Runner, и он ехал с превышением скорости, пишет The Sun. Очевидцы трагедии подтвердили, что девушка остановилась ещё на зелёный свет.

Судя по соцсетям, Яна Лаврентьева бывала в Москве и в Риге. В латвийской столице она сделала фото с подписью «Привет, Родина».

Известно, что у Яны было двое детей и любящий муж, с которым они прожили семь лет.