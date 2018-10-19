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У керченского стрелка мог быть спонсор
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Под Петербургом прогремел мощный взрыв

Керченского стрелка Рослякова могли спонсировать 

News.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: RF Investigative Committee/Twitter.com/Global Look Press
Владислав Росляков, устроивший бойню в политехническом колледже Керчи, летом проходил неоплачиваемую практику, на которой не мог заработать деньги на оружие. Один из преподавателей учебного учреждения высказал предположение о том, что стрелка мог кто-то спонсировать.
«Практика была бесплатная, один бы он не смог столько денег на оружие раздобыть», — приводит РИА Новости слова собеседника.
Учитель также рассказал, что молодой человек был примерным студентом, однако ни с кем из своей группы не общался.
17 октября 18-летний студент политехнического колледжа Керчи пришёл в учебное заведение с ружьём и самодельным взрывным устройством, которое он активировал в столовой. После этого Росляков поднялся на второй этаж и открыл беспорядочную стрельбу по ученикам и преподавателям колледжа. В результате атаки и взрыва погиб 21 человек, ещё более 50 получили ранения. Сам нападавший покончил с собой в библиотеке на втором этаже.
Ранее News.ru рассказывал о том, что Росляков мог изготовить самодельные взрывные устройства (СВУ) из снарядов времен Великой Отечественной войны.
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