У керченского стрелка мог быть спонсор

Керченского стрелка Рослякова могли спонсировать

Владислав Росляков , устроивший бойню в политехническом колледже Керчи , летом проходил неоплачиваемую практику, на которой не мог заработать деньги на оружие. Один из преподавателей учебного учреждения высказал предположение о том, что стрелка мог кто-то спонсировать.

«Практика была бесплатная, один бы он не смог столько денег на оружие раздобыть», — приводит РИА Новости слова собеседника.

Учитель также рассказал, что молодой человек был примерным студентом, однако ни с кем из своей группы не общался.

17 октября 18-летний студент политехнического колледжа Керчи пришёл в учебное заведение с ружьём и самодельным взрывным устройством, которое он активировал в столовой. После этого Росляков поднялся на второй этаж и открыл беспорядочную стрельбу по ученикам и преподавателям колледжа. В результате атаки и взрыва погиб 21 человек, ещё более 50 получили ранения. Сам нападавший покончил с собой в библиотеке на втором этаже.

Ранее News.ru рассказывал о том, что Росляков мог изготовить самодельные взрывные устройства (СВУ) из снарядов времен Великой Отечественной войны.