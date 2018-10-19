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Китаянка упала в бассейн с голодными акулами
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В Китае работница торгового центра упала в бассейн с голодными акулами 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Сотрудница торгового центра в городе Цзясин провалилась внутрь декоративного бассейна с лимонными акулами, сообщает Metro.
Резервуар был открыт, поскольку работники молла собирались покормить питомцев до его открытия. Сообщается, что женщина опаздывала на совещание и хотела сократить путь, но не заметила препятствия и упала.
На помощь коллеге пришли сотрудники службы безопасности. Они запрыгнули в резервуар и вытащили ее. Женщина не пострадала.
Лимонные акулы весят около 180 килограммов и могут достигать более 300 сантиметров в длину. Представители этого вида могут быть опасными для человека.
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