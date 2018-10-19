Китаянка упала в бассейн с голодными акулами

В Китае работница торгового центра упала в бассейн с голодными акулами

Сотрудница торгового центра в городе Цзясин провалилась внутрь декоративного бассейна с лимонными акулами, сообщает Metro.

Резервуар был открыт, поскольку работники молла собирались покормить питомцев до его открытия. Сообщается, что женщина опаздывала на совещание и хотела сократить путь, но не заметила препятствия и упала.

На помощь коллеге пришли сотрудники службы безопасности. Они запрыгнули в резервуар и вытащили ее. Женщина не пострадала.

Лимонные акулы весят около 180 килограммов и могут достигать более 300 сантиметров в длину. Представители этого вида могут быть опасными для человека.