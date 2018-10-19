Московский школьник зарезал и расчленил сверстницу

Москве 16-летний подросток зарезал и расчленил сверстницу, после чего сбросил ее останки в коллектор. Молодой человек задержан и ему предъявлено обвинение.

В полицию о пропажи выпускницы средней школы Кристины обратилась ее мать, преподаватель спортивной школы «Чертанова». Она рассказала, что 26 августа девушка ушла из дома и не вернулась. По итогам розыска был задержан ученик 10 класса Кирилл, который рассказал что в день пропажи Кристины он поссорился с ней в своем доме по улице Большая Филевская. В ходе выяснения отношений, он нанес ей смертельное ножевое ранение.

«После чего с целью сокрытия следов преступления расчленил тело и выбросил останки в мусорный контейнер и сливной коллектор по адресу: ул. Большая Филевская, д. (…) стр. 2, орудие преступления выбросил так же в сливной коллектор по вышеуказанному адресу», — сообщат telegram-канал «ОПЕР Слил».