Стрелок из Керчи искал в интернете военных

«МК» разыскал мужчину, который, как утверждается, познакомился с Росляковым в сетевой игре «В окоп». Этот человек побывал в Чечне во время военных действий и опубликовал на своей странице фотографии оттуда. Росляков якобы расспрашивал его об оружии.

Молодой человек оказался «не по годам смышленым» парнем. У него была 20-летняя разница с мужчиной, но общались они на равных.

«На протяжении двух лет он подробно выспрашивал, где можно достать оружие, какое лучше, можно ли собрать самому. Спрашивал, не продает ли кто из знакомых оружие, какое лучше стреляет», — заявил собеседник газеты.

По его словам, Росляков читал серьезные книги об оружии, спрашивал, можно ли привезти оружие из Чечни и какой будет цена.

Собеседник «МК» предположил, что кто-то из виртуальных друзей Рослякова научил его стрелять.

«Возможно, из-за своего нездорового интереса попал к кому-то на заметку. <…> В сети сидит куча сомнительных людей, могли взяться обрабатывать молодого парня», — заявил он.

По его мнению, деньги на ружье молодой человек мог заработать с помощью компьютерных игр: успешный аккаунт в онлайн-игре можно продать за 20-30 тысяч рублей.

Взрыв в керченском политехническом колледже произошел 17 октября. По предварительным данным, 18-летний Росляков сам изготовил взрывное устройство и действовал в одиночку.

По версии следствия, после взрыва он открыл огонь из ружья по учащимся и преподавателям, а затем покончил с собой. В результате погиб 21 человек (по данным ТАСС , включая нападавшего). В больницах остаются более 40 пострадавших.

СМИ писали, что Росляков посещал стрелковый клуб.