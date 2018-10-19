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Школьники массово заболели после вакцинации от энцефалита
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Школьники массово заболели после вакцинации от энцефалита 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Вакцинация от клещевого энцефалита в Пермском крае приостановлена из-за массового заболевания школьников после прививок, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В школе № 7 города Перми в четверг заболели 20 первоклассников, которым накануне сделали прививки от клещевого энцефалита. Дети жаловались на температуру, слабость и головную боль, передает РИА «Новости».
Такие же случаи были выявлены в Нытве и Краснокамске.
«Вакцина той же серии «ЭнцевирНео». Сейчас вакцинация против клещевого энцефалита препаратом этой серии приостановлена. Вся серия проверяется специалистами», — сообщили в минздраве.
Ранее в минздраве объясняли заболевание детей побочным действием препарата.
СК по Пермскому краю и прокуратура Ленинского района Перми начали проверку по факту заболевания детей.
Для расследования инцидента создана рабочая группа из представителей регионального министерства здравоохранения и управления Роспотребнадзора.
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