Какое оружие выбрал керченский убийца

Шесть важных особенностей оружия керченского стрелка

Трагедия в Керчи заставила задуматься не только об исполнителе этого чудовищного преступления, но и об оружии, которое он выбрал для своей цели. Хотя официальных заявлений на эту тему еще не было, по появившимся фотографиям модель ружья можно с большой долей вероятности опознать. А также предположить, почему убийца выбрал именно это оружие, а не какое-либо другое.

Одна из утечек в СМИ гласит, что Росляков стрелял из российского гладкоствольного ружья 12-го калибра «Сайга» (гражданский вариант автомата Калашникова). Однако на фотография преступника в здании колледжа мы видим совершенно другое оружие. К тому же убийца держал его низом вверх. Это говорит о том, что Росляков заряжал помповое ружье. Ружья данного типа имеют трубчатый магазин. Если же посмотреть на фотографию места смерти убийцы, то там также отчетливо видно некое помповое ружье. Поэтому версия с «Сайгой» выглядит крайне странно.

Что это за оружие около трупа Рослякова? Звучало мнение, что стреляли из ружья семейства «Бекас» производства завода «Молот». Причем «Бекас» версии 04, которая идет без приклада и с пистолетной рукоятью. Однако при более длительном сравнении фотографий данного ружья и того, что было у стрелка, становится понятно — точно не «Бекас». Главное различие российского ружья и того, что лежит рядом с трупом Рослякова — разные длины трубчатых магазинов по отношению к стволу. У «Бекаса» магазин заметно короче ствола, а у оружия с фото магазин почти равен длине ствола. Иначе говоря, это явно вообще не ружье российского производства.

Может быть, что-то западное? Западное гражданское оружие, конечно, можно купить в России — однако в силу зарегулированности рынка данные образцы у нас в стране довольно дороги. Студенту Рослякову явно не по карману. Но есть более дешевая альтернатива, похожая на западное — «турки». Турецкая фирма «Hatsan» известна тем, что производит внешне очень похожие на западные образцы ружья и продает их за более низкую цену.

Поэтому с большой долей вероятности можно утверждать, что Росляков купил ружье фирмы Hatsan, а именно Hatsan Escort AimGuard или какой-то из его вариантов. Данное помповое ружье имеет довольно короткий ствол, пистолетную рукоять, и с него можно снять приклад — в этом случае оружие станет еще короче и более удобным для стрельбы в здании. Такое турецкое ружье на российском рынке стоит в среднем 20 тыс. рублей. С рук можно взять еще дешевле. Для студента цена приемлема.

Теперь что касается патронов. На попавших в СМИ фотографиях с места трагедии можно увидеть коричневые коробочки с рамкой внизу и надписью вверху. В таких коробочках продаются патроны российской компании СКМ-Индустрия. При это рядом с коробочками на фото россыпью лежит куча патронов синего цвета. Если просмотреть продукцию патронного завода СКМ-Индустрия, то можно увидеть, что синего цвета в такой коробке продаются патроны с зарядом «Магнум» и картечью 5,6 мм. Такая картечь применяется для охоты на особей размером с волка. Надпись «Магнум» на патроне значит, что увеличено количество пороха. Из-за этого метательные снаряды после выстрела приобретают более высокую скорость и дальность.

Осталось разобраться, почему Росляков выбрал именно это оружие и такие патроны.

Во-первых, внешнее сходство. Не исключено, что основным мотивом этого неуравновешенного человека было стать похожим на убийц из новостных сводок американских СМИ о массовых расстрелах, которые часто используют подобное оружие — помповые дробовики. Для этого Рослякову нужен был дробовик, максимально похожий на продукцию оружейных фирм Remington или Mossberg.

Отсюда и во-вторых: почему именно Hatsan — дешевизна. На оригинальные американские дробовики денег не хватало, поэтому пришлось купить похожий турецкий аналог.

В-третьих — доступность. Оружие фирмы «Hatsan» очень распространено в России. Купить его нет никакой проблемы. В Крыму, который по некоторым историческим недоразумениям до 2014 года был частью Украины, ружья данной фирмы также очень распространены. Дело в том, что на Украине фирма «Hatsan» еще популярнее, чем в РФ. Явно, что и в Крыму ситуация в чем-то похожая. С патронами ситуация аналогичная.

Четвертый пункт — надежность. Могут возразить, что турецкое ружье по определению не может быть надежным. Однако на самом деле фирма Hatsan очень старая и уважаемая в мире. Этот концерн производит не только гражданское оружие и пневматику, но также различное вооружение для армии Турции. Оружие данной фирмы обладает вполне сносной надежностью. Также не стоит забывать, что сама система помпового дробовика 12 калибра настолько проста, что там нечему особо заедать и ловить клин.

То же касается и патронов фирмы СКМ-Индустрия. Продукция этой мануфактуры славится высоким качеством, благо производят патроны там на итальянских станках.

В-пятых — простота использования. В соцсетях уже множество постов, смысл которых таков, будто убить из помпового дробовика 20 человек обычный парень не может. Ведь он же не служил даже в армии.

Для начала: чтобы хорошо стрелять, не нужно служить в армии. Для этого есть тиры. Можно и просто выехать за город и пострелять по своим мишеням. Освоить систему помпового дробовика также не составит большого труда. В таком случае вообще не важна выучка. Нужна была готовность убивать, и Росляков обладал этой готовностью — рука у него не дрогнула.

И, наконец, последний, но, возможно, первый по важности пункт — убойность 12 калибра. Росляков стрелял картечью в 5,6 мм с усиленным пороховым зарядом. Не дробью, а именно картечью. Для тех, кто не понимает разницы: дробь это маленькие шарики, а картечь — большие. То есть Росляков стрелял шариками в 5,6 мм, в одном патроне было 35-42 картечин. С усиленным пороховым зарядом при выстреле у среза ствола картечь будет иметь скорость в 420 м/сек. Масса одной картечины в 5,6 мм равна примерно 1 грамму. В таком случае дульная энергия одной картечины равна 88 Джоулей. Дульная энергия всего заряда на срезе ствола (когда картечь не разлетелась) равна примерно 3500 Джоулей. Такая же сила выстрела у снайперской винтовки СВД патроном 7,62х54 в упор.

У картечного патрона 12 калибра не очень высокая пробивная способность — картечины легкие, круглые, летят хаотично. Однако их останавливающая сила велика. Именно поэтому помповое оружие 12 калибра часто применяется полицией, особенно американской.

При попадании картечи жертва практически сразу же теряла возможность убежать из-за сильного останавливающего действия. А разлет картечи «прощал» Рослякову отсутствие подготовки. Именно поэтому количество жертв оказалось столь велико, а эффективность стрельбы столь чудовищной.

Остается добавить, что все технические сведения по поводу выбора и применения такого оружия сколько-нибудь интересующийся человек может легко почерпнуть из совершенно открытых и легальных источников — прежде всего, охотничьих книг, журналов и интернет-форумов. Вот только там это пишется для законопослушных обывателей, увлеченных охотой на лесного зверя или стендовой стрельбой (по тарелочкам). А вовсе не для маньяков, которым, судя по всему, и оказался Росляков.