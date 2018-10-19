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На Камчатке медведь напал на человека
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На Камчатке медведь напал на человека 

RT на русском + ещё 8 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В результате нападения медведя в пригороде Петропавловска-Камчатского пострадал мужчина.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя краевого агентства лесного хозяйства и охраны животного мира.
Отмечается, что тот же медведь ранее был замечен у школы, расположенной неподалёку.
«Мужчине удалось выжить после нападения хищника. Его увезли в городскую больницу №2… Это тот же медведь, который выходил к школе», — уточнил собеседник агентства.
В настоящее время ведутся поиски животного.
Ранее в Елизовском районе Камчатского края охотники застрелили двух медведей, которые регулярно пугали местных жителей.
Также «Утро.ру» сообщало, что рыбак из Иркутской области скончался после того, как случайно попал в ловушку для медведя.
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