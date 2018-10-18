Арестован высокопоставленный крымский чиновник

Суд арестовал вице-премьера Крыма Нахлупина

Обвинение по 6 части статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) Нахлупину было предъявлено в четверг, на следующий день после задержания.

По словам следователя СК РФ, чиновник "обвиняется в систематическом получении взяток", но сумму этих взяток он назвал. Взяточничество, а также возможность угрожать свидетелям и покинуть Россию , воспользовавшись нелегальным доходом, который следствие пока не обнаружило, следователь назвал в качестве основных причин, обосновывающих необходимость изоляции Нахлупина от общества. Прокурор ходатайство следствия полностью поддержал.

Сам крымский чиновник отверг намерение и возможность скрыться, поскольку объявлен властями Украины в розыск за госизмену.

"У меня достаточно сложная жизненная проблема, мой ребенок нуждается в диагностировании и наблюдении, именно для этого я переехал в Москву. Он переболел достаточно тяжелым заболеванием… Я объявлен в розыск по статье 111 — госизмена на Украине. Поэтому дальше Крыма я уехать не смогу", — сказал обвиняемый в суде, прося не заключать его под стражу.

Адвокат чиновника Валерий Попов в свою очередь просил судью Юлию Сафину продлить срок задержания Нахлупина на 72 часа, чтобы за это время согласовать позицию с подзащитным и изучить документы следствия, однако ходатайство осталось без удовлетворения. Кроме того, защитник приобщил к материалам письменное согласие владельца квартиры в Красногорске на проживание там обвиняемого, если суд сочтет это возможным.