Из-за возгорания холодильника ТЦ в Уфе эвакуировали

Спасатели эвакуировали порядка одной тысячи человек из крупного торгового центра «Аркадия» в Уфе в связи с возгоранием холодильной установки в одном из магазинов.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
«По прибытию спасатели установили, что горят картонные упаковки для продуктов на площади двух квадратных метров в холодильной камере», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших нет. Пожар локализован.
Ранее стало известно, что в саратовском торговом центре произошёл пожар.