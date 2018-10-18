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Из-за возгорания холодильника ТЦ в Уфе эвакуировали
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В Уфе из ТЦ эвакуировали тысячу человек из-за возгорания холодильника 

RT на русском + ещё 2 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Спасатели эвакуировали порядка одной тысячи человек из крупного торгового центра «Аркадия» в Уфе в связи с возгоранием холодильной установки в одном из магазинов.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
«По прибытию спасатели установили, что горят картонные упаковки для продуктов на площади двух квадратных метров в холодильной камере», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших нет. Пожар локализован.
Ранее стало известно, что в саратовском торговом центре произошёл пожар.
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