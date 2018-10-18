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Появились данные о пилотах рухнувшего Л-39
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Пилоты упавшего на Кубани самолета катапультировались над Азовским морем 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Летчики учебного самолета Л-39 после катапультирования упали на воду в Азовском море, ведется их поиск, сообщают источники.
«Самолет упал в воду. Ведутся поисковые работы, летчиков пока не нашли. Летчики тоже в воду упали», — сказал источник, передает ТАСС.
Предположительное место падения находится в Азовском море в районе Должанской косы. Другой источник отметил, что самолет упал в 1,5 км от берега.
Л-39 потерпел крушение под Краснодаром
Ранее в Минобороны сообщили, что в Краснодарском крае около 17.00 мск потерпел крушение учебный самолет Л-29.
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