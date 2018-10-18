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Л-39 потерпел крушение под Краснодаром
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Учебный самолет Л-39 потерпел крушение в Краснодарском крае 

ТАСС + ещё 11 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Учебный самолет Л-39 потерпел крушение в Краснодарском крае, судьба летчиков неизвестна. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Предварительная причина крушения — техническая неисправность.
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