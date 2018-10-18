«Искал людей с Донбасса»: кем был керченский стрелок

Керченский стрелок искал знакомства с воевавшими в Донбассе

Владислав Росляков , напавший на колледж в Керчи , интересовался оружием с 12 лет. Об этом в интервью «МК» рассказал один из виртуальных знакомых керченского стрелка.

По словам мужчины, они с Росляковым познакомились в 2012 году, играли по Сети в онлайн-игру «В окопе» на тему Великой отечественной войны.

По его словам, Росляков был замкнутым, тихим, но очень смышленым. Со взрослыми общался на равных, но о себе предпочитал не рассказывать.

Мужчина утверждает, что Владислав заводил интернет-знакомства с людьми с военным прошлым — воевавшими в Чечне и Донбассе. По его словам, Росляков завел с ним знакомство, поскольку на его странице были опубликованы фотографии из Чечни.

«На протяжении двух лет он подробно выспрашивал, где можно достать оружие, какое лучше, можно ли собрать самому. Спрашивал, не продает ли кто из знакомых оружие, какое лучше стреляет. Насколько я понял, его интересовала эта тема, он много читал серьезной литературы по поводу оружия, в сети находил людей, которые прошли Чечню, были на Донбассе, задруживался с ним и вел беседы на эту тему», — рассказал собеседник издания.

На вопросы, зачем ему оружие, Росляков отвечал: «интересно», от подробностей воздерживался.

По словам собеседника «МК», последние несколько лет Росляков играл в онлайн-игру «Дота». Мужчина не исключил, что на своем игровом аккаунте он мог заработать деньги на покупку оружия.

Мужчина не исключил, что кто-то из виртуальных друзей Рослякова научил его стрелять. Он также выразил мнение, что на преступление молодого человека толкнули сомнительные знакомые в интернете, они же могли сделать или приобрести для него взрывчатку.