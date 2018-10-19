Керченского стрелка похоронят в секторе безродных

Керченского стрелка похоронят отдельно от его жертв

Студента Керченского политехнического колледжа, который устроил стрельбу в своем учебном заведении, похоронят отдельно от тех, кого он убил.

«Рослякова похоронят через две недели, отдельно от убитых, на кладбище, в секторе для безродных», — сообщает Telegram-канал Mash.

В сообщении говорится, что в течение этого времени специалисты проведут необходимые экспертизы и определят наличие алкоголя и наркотиков в крови молодого человека.

Погибших в результате нападения Рослякова на колледж похоронят рядом на центральной аллее кладбища в Керчи.

В среду Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу в керченском политехническом колледже. Жертвами нападения стали 20 человек. Стрелок покончил с собой.