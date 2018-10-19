Ещё
Керченского стрелка похоронят в секторе безродных
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Керченского стрелка похоронят отдельно от его жертв 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 1 час назад
Студента Керченского политехнического колледжа, который устроил стрельбу в своем учебном заведении, похоронят отдельно от тех, кого он убил.
«Рослякова похоронят через две недели, отдельно от убитых, на кладбище, в секторе для безродных», — сообщает Telegram-канал Mash.
В сообщении говорится, что в течение этого времени специалисты проведут необходимые экспертизы и определят наличие алкоголя и наркотиков в крови молодого человека.
Погибших в результате нападения Рослякова на колледж похоронят рядом на центральной аллее кладбища в Керчи.
В среду Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу в керченском политехническом колледже. Жертвами нападения стали 20 человек. Стрелок покончил с собой.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Соседи керченского стрелка рассказали о жестокости его отца Трагедия в Керчи – проблема системная Пилоты упавшего на Кубани самолета катапультировались над Азовским морем
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Интернет-знакомый рассказал о керченском стрелке638
Названы обстоятельства смерти солиста «Нэнси»8
«Они сдохнут, даже не успев раскаяться»2051
Россия впервые создала турбореактивный авиадвигатель8
США усомнились в словах Путина о заложниках в Сирии9
Видео
08:33
Путин назвал причину трагедии в Керчи
Политика
30:38
Школу в Москве эакуировали из-за выходки ученика
Образование Происшествия
03:24
Аксенов заявил о сообщниках керченского стрелка
Политика Другое
09:34
Пока вы спали: Разрешение на оружие получат не все
Общество
00:33
Навальный опубликовал ответ Золотову
Политика
00:54
В России исключили военный ответ на санкции
Политика
00:45
Cоловьев призвал ввести смертную казнь
Общество СНГ
00:34
«Был жестоким»: соседка о стрелке из Керчи
Происшествия
01:20
«Самый тонкий телефон в мире» помещается в визитницу
Гаджеты Наука и техника
00:26
С‐300 подняли по тревоге в Кировской области
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение