Керченский стрелок научился убивать за шесть часов

Керченский стрелок обучился стрельбе за шесть часов

Подозреваемый в нападении на политехнический колледж в Керчи 18-летний Владислав Росляков летом прошел обучение безопасному обращению с огнестрельным оружием.

Как выяснил «МК», Росляков прослушал шестичасовой курс в «Центре подготовке Эгида+», включающий в себя правовую и огневую подготовку, правила безопасного обращения с оружием и оказание первой медицинской помощи.

Как рассказал изданию педагог центра Леонид Ящук, все «знания по оружию и безопасному с ним обращению Росляков словно проглатывал», а на экзаменах отвечал вполне уверенно.

На вопросы преподавателя о планах по приобретению оружия Росляков отвечал уклончиво, говорил, что хочет стать охотником, но конкретного ружья еще не присмотрел.

Ящук также сказал, что Росляков «выбил» скидку на обучение. Пожаловался на отсутствие денег и заплатил 4 тысячи рублей вместо 6 тысяч.

17 октября Владислав Росляков устроил стрельбу и серию взрывов в Керченском политехническом колледже. В результате нападения погиб 21 человек, около 50 получили ранения, преступник покончил с собой.