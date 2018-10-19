Показана шокирующая начинка бомб керченского стрелка

Показана начинка бомб керченского стрелка

Врачи Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А. В. Вишневского показали поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства, использованные в Керченском политехническом колледже.

Как пишет « Российская газета », из тела одной пострадавшей от взрыва медики извлекли металлические болты, гвозди и гайки.

соцсети

Ранее источник РИА «Новости» в экстренных службах сообщил, что в самодельном взрывном устройстве, взорванном в Керчи, мог использоваться тротил, извлеченный из снарядов времен Великой Отечественной войны.

Сообщается, что в Керчи до сих пор остается большое количество боеприпасов, и «черные копатели» извлекают их для последующей продажи на черном рынке.

17 октября в Керченском политехническом колледже произошла серия взрывов и стрельба, погиб 21 человек, около 50 получили ранения. Нападавший, 18-летний учащийся колледжа, покончил с собой. Сегодня в Керчи похоронили 17 жертв нападения.