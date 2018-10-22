Подозреваемый в краже велосипеда признался в убийствах

Подозреваемый в краже велосипеда в Москве признался в семи убийствах

Полицейские задержали в Москве за кражу велосипеда уроженца Приднестровья, который признался в семи убийствах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

По информации агентства, задержанный мужчина 1989 года рождения сначала дал признательные показания по факту кражи велосипеда, а позже захотел признаться в других преступлениях.

Он рассказал, что убил шесть женщин в Тирасполе, мотивируя это ненавистью к ним, и сознался в причастности к совершенному летом 2017 года убийству молодого человека. По его словам, это произошло в районе станции «Москва-Товарная». Представители полиции отметили, что все показания будут проверены.

В пресс-службе столичного главка полиции также сообщили, что на юго-западе Москвы 20 октября по подозрению в совершении кражи был задержан мужчина 1989 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело.