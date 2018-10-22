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Подозреваемый в краже велосипеда признался в убийствах
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Подозреваемый в краже велосипеда в Москве признался в семи убийствах 

Lenta.ru + ещё 19 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Полицейские задержали в Москве за кражу велосипеда уроженца Приднестровья, который признался в семи убийствах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.
По информации агентства, задержанный мужчина 1989 года рождения сначала дал признательные показания по факту кражи велосипеда, а позже захотел признаться в других преступлениях.
Он рассказал, что убил шесть женщин в Тирасполе, мотивируя это ненавистью к ним, и сознался в причастности к совершенному летом 2017 года убийству молодого человека. По его словам, это произошло в районе станции «Москва-Товарная». Представители полиции отметили, что все показания будут проверены.
В пресс-службе столичного главка полиции также сообщили, что на юго-западе Москвы 20 октября по подозрению в совершении кражи был задержан мужчина 1989 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Ранее 18 октября сообщалось, что МВД начало проверку отдела полиции в Тверской области. Его сотрудников заподозрили в фальсификации доказательств и привлечении к уголовной ответственности невиновных. Информация об этом появилась 12 октября в СМИ. Журналисты утверждали, что начальник отдела капитан Антон Морозов заставлял местных жителей с помощью запугивания, задабривания или подкупа брать на себя вину за преступления. Таким образом полицейских хотел улучшить статистику.
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