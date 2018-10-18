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Студентка рассказала подробности нападения в Керчи
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На Украине отреагировали на трагедию в Керчи
На Украине отреагировали на трагедию в Керчи

Студентка рассказала подробности нападения в Керчи 

News.ru 1 час назад
Студентка политехнического колледжа в Керчи Виктория рассказала о том, что произошло в учебном заведении. Она пыталась помочь своей однокурснице, которую не удалось спасти.
По словам девушки, когда она помогала раненым, прибежали взрослые и стали выводить студентов из помещения.
«Она лежала без сознания. Я начала обливать ее водой, давать ей пощечины. Она начала дышать. Потом подбежали взрослые. У нее пошла кровь из носа и изо рта», — сказала Виктория «360».
Погибшей было 16 лет. За неделю до трагедии она отметила свой день рождения.
«У меня подруги видели, что мальчик шел по этажу и расстреливал всех. Все двигались в сторону лестницы, чтобы выбежать. Но у них не получалось. Вот у меня подругу убили. Она выбегала с внутреннего двора, ее просто застрелили», — рассказала другая ученица колледжа.
17 октября около полудня 18-летний студент Керченского политехнического колледжа взорвал самодельную бомбу в столовой учебного заведения, затем открыл стрельбу по учащимся и преподавателям, после чего покончил с собой. Жертвами стрелка значились 19 человек, опубликован их список. После этого скончался еще один юноша. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более человек общеопасным способом.
Ранее News.ru писал о том, что следственный комитет назначил посмертную психиатрическую экспертизу Владислава Рослякова, который устроил массовое убийство в Керченском политехническом колледже, после чего покончил с собой. Будут проведены также судебно-медицинские, баллистические и другие экспертизы.
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