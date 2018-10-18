Студентка рассказала подробности нападения в Керчи

Студентка политехнического колледжа в Керчи Виктория рассказала о том, что произошло в учебном заведении. Она пыталась помочь своей однокурснице, которую не удалось спасти.

По словам девушки, когда она помогала раненым, прибежали взрослые и стали выводить студентов из помещения.

«Она лежала без сознания. Я начала обливать ее водой, давать ей пощечины. Она начала дышать. Потом подбежали взрослые. У нее пошла кровь из носа и изо рта», — сказала Виктория «360».

Погибшей было 16 лет. За неделю до трагедии она отметила свой день рождения.

«У меня подруги видели, что мальчик шел по этажу и расстреливал всех. Все двигались в сторону лестницы, чтобы выбежать. Но у них не получалось. Вот у меня подругу убили. Она выбегала с внутреннего двора, ее просто застрелили», — рассказала другая ученица колледжа.

17 октября около полудня 18-летний студент Керченского политехнического колледжа взорвал самодельную бомбу в столовой учебного заведения, затем открыл стрельбу по учащимся и преподавателям, после чего покончил с собой. Жертвами стрелка значились 19 человек, опубликован их список. После этого скончался еще один юноша. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более человек общеопасным способом.