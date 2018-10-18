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«Был жестоким»: соседка о стрелке из Керчи
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Соседка керченского стрелка рассказала о его жестокости 

Рамблер 2 часа назад
Соседка студента Владислава Рослякова, устроившего нападение в керченском колледже, заявила, что он с детства имел склонность к оружию и «стрелялкам». Об этом сообщает Russia Today.
По словам собеседницы телеканала, Росляков был жестоким ребенком со «странностями». Она отметила, что однажды он попал ей пульками по ногам.
Также соседка назвала отца Рослякова психически неуравновешенным человеком. Он говорил странные вещи и выходил на улицу с саблей, утверждает она.
По ее словам, мать молодого человека посещала некую секту и водила туда сына.
Взрыв в керченском политехническом колледже произошел днем 17 октября. По предварительным данным, 18-летний студент колледжа Владислав Росляков изготовил взрывное устройство в одиночку, сообщников у него не было.
После взрыва Росляков открыл огонь из ружья по учащимся и преподавателям. В результате нападения погиб 21 человек, в больницах остаются более 40 пострадавших. По версии следователей, нападавший покончил с собой.
Информированный источник «Интерфакса» ранее заявил, что Росляков посещал стрелковый клуб и интересовался оружием.
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