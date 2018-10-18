В Керчи назвали число погибших студентов и преподавателей

Власти Керчи назвали число погибших студентов и преподавателей колледжа

Заместитель главы администрации города Керчи Дилявер Мельгазиев сообщил, что все погибшие при взрыве и стрельбе в Керченском политехническом колледже были студентами и сотрудниками этого учреждения.

Заместитель главы городской администрации сообщил, что среди погибших 15 студентов, из них шестеро несовершеннолетних и девять человек в возрасте 20-21 год, а также пять взрослых — это сотрудники учреждения, передает РИА «Новости»

Мельгазиев также добавил, среди 20 человек, погибших во время взрыва и стрельбы в колледже в Керчи, есть жители Краснодарского края, родственники которых пребывают в Керчь, передает ТАСС

Власти города пообещали разместить всех, кому это понадобится.

«Пока за такой помощью никто не обращался», — отметил представитель городской администрации.

Ранее власти Керчи сообщили, что число погибших при взрыве и стрельбе в керченском колледже достигло 20 человек. Предполагаемый стрелок — студент Владислав Росляков — покончил с собой.