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В Керчи назвали число погибших студентов и преподавателей
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Власти Керчи назвали число погибших студентов и преподавателей колледжа 

Деловая газета «Взгляд» 49 минут назад
Заместитель главы администрации города Керчи Дилявер Мельгазиев сообщил, что все погибшие при взрыве и стрельбе в Керченском политехническом колледже были студентами и сотрудниками этого учреждения.
Заместитель главы городской администрации сообщил, что среди погибших 15 студентов, из них шестеро несовершеннолетних и девять человек в возрасте 20-21 год, а также пять взрослых — это сотрудники учреждения, передает РИА «Новости».
Мельгазиев также добавил, среди 20 человек, погибших во время взрыва и стрельбы в колледже в Керчи, есть жители Краснодарского края, родственники которых пребывают в Керчь, передает ТАСС.
Власти города пообещали разместить всех, кому это понадобится.
«Пока за такой помощью никто не обращался», — отметил представитель городской администрации.
Ранее власти Керчи сообщили, что число погибших при взрыве и стрельбе в керченском колледже достигло 20 человек. Предполагаемый стрелок — студент Владислав Росляков — покончил с собой.
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о состоянии пострадавших, а также заверила, что все необходимые операции проведены.
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