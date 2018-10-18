Отец стрелка из Керчи рассказал о сыне

Отец стрелка из Керчи рассказал о характере сына

По данным «Известий», которые ссылаются на источник, близкий к следствию, отец в ходе допроса заявил, что с сыном было тяжело общаться, у него не было друзей.

Он отметил, что знал об увлечении подростка компьютерными играми и оружием, но, по его словам, сын был воспитанным и агрессию не проявлял.

Ранее одногруппники рассказали RT, что на первом курсе Росляков всегда носил с собой нож. Они отметили, что он был тихим и держался сам по себе.

17 октября в колледже в Керчи произошли взрыв и стрельба. По последним данным, погибли 20 человек.