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В Дагестане загорелась школа
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В Дагестане горит школа 

Национальная Служба Новостей + ещё 2 55 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Здание средней школы горит в селении Мокок Цунтинского района, передает РИА «Новости».
Площадь пожара составила 920 квадратных метров.
Пострадавших на месте возгорания нет.
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