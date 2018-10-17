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В Дагестане загорелась школа
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В Дагестане горит школа
Национальная Служба Новостей
+
ещё 2
55 минут назад
Фото:
Национальная Служба Новостей
Комментарии
Здание средней школы горит в селении Мокок Цунтинского района, передает
РИА «Новости»
.
Площадь пожара составила 920 квадратных метров.
Пострадавших на месте возгорания нет.
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