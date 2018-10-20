В США россиянка оказалась виновна из-за выборов

Минюст США обвинил россиянку во «вмешательстве» в предстоящие выборы

Министерство юстиции США выдвинуло против россиянки обвинения во "вмешательстве" в предстоящие в ноябре выборы.

В сообщении ведомства отмечается, что против сотрудницы компании Project Lakhta 44-летней Елены Хусяйновой выдвинули обвинения в сговоре с целью "посеять смуту в политической системе США " за счет "распространения дезинформации" и "провоцирования споров" по широкому спектру резонансных вопросов.

По данным обвинения, участники сговора, в котором обвиняют гражданку РФ , "предпринимали незаурядные шаги, чтобы представляться обычными американскими политическими активистами", "использовали социальные сети для создания тысяч аккаунтов и адресов электронной почты, которые выглядели так, будто они принадлежат гражданам США, и использовали их для создания и нагнетания разделяющего американское общество политического контента".

Обвиняемая находится за пределами Соединенных Штатов, поэтому вряд ли предстанет перед американским судом, заявили в Минюсте

Это первое уголовное дело, открытое в связи с предстоящими в ноябре в США промежуточными выборами.

Project Lakhta

По данным обвинения, жительница Петербурга является главным бухгалтером в компании, основанной "российским олигархом Евгением Пригожиным " и связанным с ним Concord Management and Consulting LLC и Concord Catering.

Как утверждают в минюсте, Project Lakhta, в том числе, нацелен на аудиторию "в США, странах ЕС , Украине". По данным обвинения, россиянка отвечала за финансовую сторону проекта — в частности, покупку рекламы на платформах социальных сетей, регистрацию доменных имен и покупку серверов в США.

"Это не имеет отношения к моей кампании"

Президент США Дональд Трамп заявил, что россиянка, обвиняемая в США во вмешательстве в предстоящие выборы, не имеет отношения к штабу его предвыборной кампании-2016.

"Это не имеет отношения к моей кампании. Хакеры, многие из них, скорее, любят Хиллари Клинтон, чем меня", — заявил он, общаясь с журналистами, текст беседы приводит Белый дом.

"Кампания России, Китая и других игроков"

Министерства внутренней безопасности. США заявили, что Россия, Китай и Иран проводят кампанию по подрыву демократических институтов и влиянию на общественное мнение, говорится в совместном заявлении офиса директора Национальной разведки США, Минюста, ФБР

"Мы обеспокоены продолжающейся кампанией России, Китая и других игроков, включая Иран, по подрыву доверия к демократическим институтам, повлиять на общественное мнение и государственную политику. Эти действия также могут ставить перед собой цель повлиять на восприятие избирателей и принятие решений на выборах в США в 2018 и 2020 годах", — говорится в заявлении, размещенном на сайте офиса главы нацразведки.

агентство Sputnik. Американские власти утверждают, что для "вмешательства" могут использоваться различные инструменты, в том числе социальные сети или спонсирование определенного контента в англоязычных СМИ. В частности, США заявили, что подобного рода действия могут осуществляться через телеканал RT

Предыдущие обвинения

В середине февраля власти США инкриминировали 13 гражданам России и трем российским организациям попытки вмешаться в американские политические процессы и ход президентской гонки 2016 года.

Обвинительное заключение, состоящее из 37 страниц, подготовил аппарат спецпрокурора Роберта Мюллера . Среди обвиненных в сговоре против США — 12 сотрудников "Агентства интернет-исследований".