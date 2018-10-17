К родителям керченского стрелка пришли с обысками

Сотрудники следственных органов провели обыски по месту жительства родителей Владислава Рослякова, открывшего стрельбу в Керченском политехническом колледже.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба.
«Следственные мероприятия проходят в Керчи ещё по ряду адресов, но они связаны с преступником. По месту проживания родителей, которые живут раздельно, прошли обыски. С ними работают следователи, чтобы выяснить мотив совершённого преступления», — уточнил он.
Ранее в Минздраве России сообщили, что число погибших в Керченском политехническом колледже составило 19 человек, 37 человек находятся в стационарах.
Российский лидер Владимир Путин прокомментировал трагедию.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело.