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К родителям керченского стрелка пришли с обысками
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Следователи провели обыски у родителей открывшего стрельбу в Керчи 

RT на русском 40 минут назад
Сотрудники следственных органов провели обыски по месту жительства родителей Владислава Рослякова, открывшего стрельбу в Керченском политехническом колледже.
В личных вещах керченского стрелка нашли второе устройство
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба.
«Следственные мероприятия проходят в Керчи ещё по ряду адресов, но они связаны с преступником. По месту проживания родителей, которые живут раздельно, прошли обыски. С ними работают следователи, чтобы выяснить мотив совершённого преступления», — уточнил он.
Ранее в Минздраве России сообщили, что число погибших в Керченском политехническом колледже составило 19 человек, 37 человек находятся в стационарах.
Российский лидер Владимир Путин прокомментировал трагедию.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
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